Пятнадцать россиян вывезли с Украины в Беларусь

Группу из пятнадцати россиян встретили 16 декабря на белорусско-украинской границе представители Международного комитета Красного Креста при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Они воссоединились с близкими на территории Беларуси. Их отвезут обратно на Родину по домашним адресам.

Ранее стало известно, что Москва и Киев смогли наладить взаимодействие по воссоединению семей. Этот вопрос обсуждали почти полгода. Сейчас с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждается вопрос возвращения 12 жителей Курской области.

Как сообщает РИА Новости, российская сторона ждет ответа Киева о готовности забрать шестерых украинцев, вывезенных военнослужащими в Курск из зоны боевых действий. Кроме того, пока не удалось вернуть на Украину семью из пяти человек из-за обстрела, который устроили ВСУ в Херсонской области. Россия будет запрашивать режим тишины.