Россия стремится к долгосрочному миру и не готова подменять его сиюминутными нежизнеспособными решениями. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею "рождественского перемирия" в украинском конфликте.

По его словам, Москва хочет остановить противостояние, обеспечить свои интересы и гарантировать мир в Европе на будущее, а не дать передышку Киеву и подготовиться к продолжению войны.

На Украине же традиционно шумят по незначительным поводам, стараясь "замотать" уже достигнутые договоренности.

Репортаж Александра Панюшкина.