Собянин открыл новую трамвайную линию без контактной сети в центре Москвы

30 лет здесь не было движения, и вот теперь по историческому трамвайному маршруту "пятерочка" снова идут вагоны.

"Соединяем Белорусский вокзал и один из крупнейших транспортных узлов- Рижский. Таким образом, около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность. И связь между двумя такими транспортными узлами. Мы постарались сделать чтобы трамвай был малошумный. Проложили малошумные, современные трамвайные пути и запустили бесконтактный трамвай "Львёнок". Это вторая линия с бесконтактным трамваем. Первая пробирована, хорошо работает, это будет вторая. Не нужно будет делать силовые подстанции, контактные линии и так далее. Это тоже очень важно.", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый бесконтактный трамвай номер 90 эти летом начал курсировать - через проспект Академика Сахарова. Маршрут сразу стал очень популярным, и новый тоже обещает стать востребованным - например, у студентов - а это более 25 тысяч учащихся пяти крупных вузов.

Так, от метро "Рижская" до Российского университета транспорта время в пути сократится в два раза - с 20 до 10 минут. Некоторые студенты приехали на открытие, не только чтобы одними из первых совершить поездку, но и лично выразить слова благодарности.

Перевозить пассажиров будут новейшие трамваи "Львёнок-Москва". Это не просто современный, а инновационный транспорт. Вместимость каждого - около 110 человек. Внутри: просторный салон, климат-контроль, медиэкраны с указанием остановок, зарядки для телефонов. И при необходимости - адресное открытие дверей.

Ключевой элемент новой конечной - разворотное кольцо. Остановка позволяет выйдя из трамвая, пересесть на метро, БКЛ и наземный транспорт открывают для пассажиров новые варианты маршрутов по городу.

По сложившейся традиции в преддверии Нового года по Москве будут курсировать празднично оформленные электробусы, троллейбусы и автобусы. Нарядные поезда поедут на МЦД и в метро

"Пользуясь случаем, хотел поблагодарить работников транспортного комплекса за их замечательную, самоотверженную работу и поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, достатка, хорошего настроения, новых успехов. Спасибо вам, спасибо вам, друзья!", - добавил Собянин.

К предстоящим праздникам оформлены и больше 100 станций метро – атмосферу создают световые инсталляции на платформах, яркие фасады и тематические фотозоны.