В Доме правительства глава кабмина Михаил Мишустин вручил премии в области культуры. Лауреатами стали авторы талантливых творческих и просветительских проектов, которые получили широкое признание.
В их числе - создатели мемориал "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в Псковской области. Награды удостоен и павильон на ВДНХ - крупнейший центр, посвященный истории ядерной отрасли нашей страны.
В числе обладателей премии - организаторы конкурсов и фестивалей, которые становятся площадками для открытия новых имён. Один из таких проектов - фестиваль "Принцесса цирка". Это единственный в мире конкурс, где участвуют в этом виде искусства - только женщины.
Михаил Мишустин поздравил с победой всех лауреатов. "Это семь проектов, каждый из которых является уникальным в своей сфере. Они приобщают к фундаментальным ценностям наших детей и взрослых. Президент подчеркивал, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера,. И прежде всего - это задачи по воспитанию подрастающего поколения граждан, которым предстоит определять будущее России. Этих приоритетов придерживаются, конечно, и наши награжденные. Что особенно важно сейчас, когда Россия защищает своих граждан и независимость".