В Доме правительства глава кабмина Михаил Мишустин вручил премии в области культуры. Лауреатами стали авторы талантливых творческих и просветительских проектов, которые получили широкое признание.

В их числе - создатели мемориал "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в Псковской области. Награды удостоен и павильон на ВДНХ - крупнейший центр, посвященный истории ядерной отрасли нашей страны.

В числе обладателей премии - организаторы конкурсов и фестивалей, которые становятся площадками для открытия новых имён. Один из таких проектов - фестиваль "Принцесса цирка". Это единственный в мире конкурс, где участвуют в этом виде искусства - только женщины.