В Кремле негативно оценили возможное участие ЕС в переговорах по Украине

Участие европейцев в разработке договоренностей по урегулированию на Украине не сулит ничего хорошего. Они могут быть неприемлемыми для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что перед организацией нового раунда переговоров необходимо изучить результаты контактов Вашингтона с Киевом, в которых участвовали представители ЕС. Переговоры делегаций США и Украины проходили в Берлине в воскресенье и понедельник.

Как сообщается, по итогам переговоров западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. США взамен требует, чтобы Киев пошел на территориальные уступки, передает РИА Новости.