Случаи казней и пыток российских пленных солдат боевиками ВСУ зафиксировало управление Верховного комиссара по правам человека ООН. С таким заявлением выступил сам верховный комиссар Фолькер Тюрк.

Тюрк уточнил, что его команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими военнослужащими. В управлении изучают достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах, передает РИА Новости.

По данным комиссара, было опрошено 127 российских военнопленных, а также 10 граждан других стран, находящихся под стражей. Большая часть из опрошенных рассказали о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до места содержания. В Москве ранее заявляли, что преступления киевского режима и нарушение прав человека на Западе в ООН игнорируют.