Российские силы ПВО сбили 94 украинских БПЛА в ночь на 17 декабря

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на среду, 17 декабря, 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 31 БПЛА сбит над территорией Краснодарского края, 22 – над Ростовской областью, десять – над территорией Воронежской области.

Также по восемь устройство ликвидировали над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей. Еще четыре дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, три – над Брянской областью.

Не обошлось без пострадавших. В Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов травмы и ранения получили два человека — их отправили в больницу и оказывают медпомощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этом фоне подчеркнул, что Москва против временного перемирия — оно стало бы очередным обманом и "запудриванием мозгов". Российская сторона стремится работать не на временное перемирие, а на постоянный мир, который должен быть обеспечен надежными гарантиями, подчеркнул политик.