Решению по делу Долиной обрадовались даже в Госдуме: депутаты рукоплескали

Вся страна во вторник следила за рассмотрением в Верховном суде "квартирного дела" Ларисы Долиной. История вызвала колоссальный общественный резонанс.

За развязкой следили другие пострадавшие от "схемы Долиной", простые россияне, звезды шоу-бизнеса (например, певица Слава, которая уже несколько месяцев не может продать недвижимость) и даже депутаты Госдумы.

Как рассказал депутат Ярослав Нилов, сегодня в Госдуме на круглом столе обсуждались предложения по решению подобных проблемных ситуаций. В нем приняли участие депутаты нижней палаты парламента, адвокаты, нотариусы и риэлторы.

"И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты", - рассказал Нилов агентству РИА Новости.

Он добавил, что вердикт Верховного суда был ожидаемым.

Во вторник Верховный суд постановил отменить все решения нижестоящих судов, сохранив право собственности на злополучную квартиру за Полиной Лурье, а Ларисе Долиной отказал в обжаловании законности сделки. Кроме того, суд направил на рассмотрение дело о принудительном выселении певицы из уже не принадлежащей ей квартиры.