Германия вывела из Польши прикрывавшие аэродром Жешув ЗРК Patriot

Два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера вывела Германия из Польши. Эти подразделения с января обеспечивали прикрытие района аэродрома Жешув.

Жешув - ключевой транспортный узел вблизи границы с Украиной, используется для переброски западных вооружений ВСУ. Как сообщили в минобороны ФРГ, немецкий контингент завершил свою миссию. После передачи полномочий нидерландским партнерам последние солдаты вернулись на свои базы в Германии.

В то же время, операция НАТО "Eastern Sentry" по защите восточного фланга альянса продолжается. В настоящее время в Польше и Румынии остаются два немецких контингента истребителей Eurofighter, передает РИА Новости.