В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России наша армия этой ночью нанесла удары по украинским военным тылам. Взрывы звучали в Киевской и Сумской областях. Горели предприятия вражеского ВПК в Одессе.

А в зоне спецоперации группировкой "Запад" накануне взято под контроль село Новоплатоновка Харьковской области, успехи отмечены и на других участках фронта.

В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж вертолета Ка-52 поразил опорник и живую силу киевских боевиков. По двум целям "Аллигатор" выпустил 40 ракет и благополучно вернулся на аэродром базирования.

На Красноармейском направлении свое мастерство показали операторы FPV-дронов, ликвидировав огневые точки радикалов. Они не оставили шансов врагу. Все попытки замаскироваться или глушить наши "птички" оказались тщетны.

А расчет самоходной гаубицы "Мста" уничтожил командный пункт неонацистов. Удар нанесли высокоточным корректируемым боеприпасом "Краснополь". На цель снаряд наводили с помощью лазерной подсветки с беспилотника "Орлан-30".