Кремлю неизвестно об обращении "коалиции желающих" на прямую линию с Путиным

"Коалиция желающих" на прямую линию с Владимиром Путиным не обращалась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о планах европейских стран по размещению войск на Украине, передает Telegram-канал "Вести".

Вопрос представителей СМИ касался заявления премьер-министра Великобритании. Ранее Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.

По словам Стармера, военным ведомствам стран "коалиции" поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше. В Киеве также заявили, что западные партнеры намерены в рамках гарантий безопасности Украине разместить на ее территории свои военные контингенты.