Щит, а не меч: День Ракетных войск стратегического назначения отмечают в России

Сегодня в России - День ракетных войск стратегического назначения. В преддверии праздника в разных регионах страны провели загрузку межконтинентальных ракет в шахтные пусковые установки. В рамках планового учения в Сибири на маршруты боевого патрулирования вышли расчеты "Ярсов". Они отработали инженерное обустройство полевых позиций и организацию маскировки. Для охраны ракетных комплексов применялись беспилотники самолетного типа "Элерон". В настоящее время "Ярсы" составляют основу РВСН - главного компонента стратегических ядерных сил страны.

РВСН – это такой род войск, где едва ли не каждый офицер должен быть инженером высочайшего уровня. Поэтому в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого все пять лет обучения у курсантов – сплошная наука и техника: от изучения аппаратов эпохи первого освоения космоса до конструирования и пилотирования собственных беспилотных систем.

"В войсках стратегического назначения беспилотники нужны для проведения разведки на маршах, также для проведения разведки до маршей, перед маршами и при подготовке позиционных районов", - рассказал Иван Харченко, курсант 4 курса факультета систем автоматизированного управления и робототехнических комплексов ВА РВСН им. Петра Великого.

В вузе инженерия — основа основ. Курсанты изучают каждый элемент ракетных комплексов, включая электроснабжение, которое обеспечивает автономность в любых условиях. Здесь создают надежные "артерии" для "стратегических" агрегатов, способных работать месяцами без подзарядки. Именно такие знания позволяют выводить на новый уровень мобильные и шахтные "Ярсы".

"Находящиеся на вооружении системы электроснабжения позволяют в любых условиях обстановки – даже если у нас пропадет напряжение от энергосистемы – обеспечить электроснабжение ответственных потребителей от резервных систем электроснабжения, либо от систем бесперебойного питания, чтобы обеспечить работу ответственных потребителей первой особой категории надежности", - сообщил Александр Верещагин, доцент кафедры электроснабжения ракетных комплексов к.т.н. ВА РВСН им. Петра Великого.

Одна из последних разработок в российском ракетостроении – "Ярсы". Эти мобильные комплексы пришли на смену знаменитым "Тополям". И срок службы дольше, и защищённость надёжней. Улучшена система связи и ходовые характеристики шасси. Ракета не только мощнее, но и оснащена управляемым боевым блоком. Боеголовка может маневрировать в полёте.

"В соответствии с современными достижениями науки и техники, современных технологий идет совершенствование ракетных комплексов. В соответствии с этими достижениями ракетные комплексы поставляются в войска, поэтому на вооружение всегда находятся самые современные, самые боеготовые ракетные комплексы стратегического назначения", - отметил Андрей Трибунский, доцент кафедры эксплуатации ракетного вооружения ВА РВСН им. Петра Великого.

Неудивительно - грозное оружие сдерживания всегда на страже. Межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить любую цель на расстоянии свыше 10 тысяч километров, в полёте головная часть разделяется на несколько боевых блоков, неуязвимых для системы ПРО. Это гарантия прорыва и достижения целей. Мобильные комплексы стартуют с любой точки маршрута, стационарные — из надёжно защищённых шахт. Накануне в разных регионах страны завершили перевооружение новыми "Ярсами" шахтных пусковых установок.

В первую очередь, РВСН – войска сдерживания. И ядерный щит – это именно щит, а не меч. Он охраняет мир, сдерживает агрессию, но всегда в боевой готовности, чтобы защищать родные границы.