Какие гарантии безопасности Запад может предоставить Украине? Хватит ли у Европы ресурсов, чтобы поддерживать киевский режим без помощи США? Могут ли разговоры о безопасности прикрывать желание покровителей Зеленского тянуть конфликт как можно дольше?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Практика такова, что Европа стоит за Зеленским. И в этом плане мы видим абсолютно непримиримую позицию стран-членов Евросоюза и примкнувшей к ней Великобритании", - отметил он.

