В Европе "отменили" Рождество

Всё ближе праздник, ёлки и гирлянды заполонили улицы... В Париже, как и в других городах Европы, всё готово к Рождеству. Но в праздничных надписях самого названия праздника нет. Куда подевалось Рождество?

Всё красиво, всё сверкает, только французские журналисты прогулялись по улицам Парижа и нигде не увидели слова "Рождество". Отменили? И что за праздник к нам приходит?

На французском телевидении идут горячие дебаты, стоит ли отказаться от слова "Рождество", чтобы не задевать достоинство мигрантов? Не станет ли христианский праздник оскорблением их чувств?

В Германии борец с рождественскими ёлками попал на видео. Скорее всего, для него символы Рождества стали оскорблением идентичности. В британском Портсмуте городской совет не рекомендует вывешивать рождественские венки. В Лондоне уличным торговцам на ярмарках не рекомендуют употреблять слово "рождественский". А то обидится кто.

По всей Европе аборигены ворчат под натиском толерантности, инклюзивности и горюют об уничтожении традиционного привычного уклада жизни. После пожара в соборе Парижской Богоматери Эммануэль Макрон буквально проталкивал идею о том, что храму нужны новые витражи, причём с чернокожими персонажами. Чтобы была полная инклюзивность. А историческая достоверность? Да кому она нужна!

И уж совсем комичный случай в итальянском городке Галатоне. Мэр Флавио Филони, прогуливаясь мимо рождественского вертепа, удивился, откуда там взялся чернокожий персонаж?

Оказалось, беглый преступник решил притвориться волхвом, замаскироваться в библейском сюжете. Сообщают, что он находился в состоянии помутнения сознания и мог создать проблемы для общественного спокойствия. Волхва уговорили покинуть вертеп.

Чем не инклюзивность? Когда уже в действительности всё не так, как на самом деле.