США запретили въезжать в страну гражданам семи стран

Президент США Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в страну граждан еще семи государств. Об этом заявили в Белом доме.

"Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии", — сказано в тексте.

Под запрет также попали граждане Лаоса и Сьерра-Леоне.

Ранее Трамп заявил, что собирается навсегда остановить миграцию из стран третьего мира. Для этого США прекратят предоставлять федеральные льготы и субсидии всем проживающим в стране лицам, не являющимся гражданами.