Путин хочет мира, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира, но их взгляды отличаются. Об этом Лукашенко рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете. <...> То же самое хочет и Зеленский, особенно сейчас, он хочет мира", — сказал Лукашенко, отметив, что их взгляды на то, чем должен закончиться конфликт, отличаются.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что Владимир Зеленский в данный момент не заинтересован в заключении соглашения по завершению конфликта.

"Зеленский не хочет идти на сделку", — отметил Лукашенко. Он добавил, что Зеленский должен понимать, что продолжение конфликта может привести к исчезновению Украины с карты мира.

Американский телеканал Newsmax TV взял интервью у Александра Лукашенко во время визита спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула в Минск 12 и 13 декабря. Интервьюер телеканала Грета Конвей Ван Састерен является супругой Джона Коула.