Трамп признал власти Венесуэлы террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что признал венесуэльский режим террористической организацией. Об этом 17 декабря он написал в соцсети Truth Social.

"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией", — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что приказал ввести полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Военная активность вокруг Венесуэлы продолжит расти, пока она не вернет "украденные у США" нефть, землю и другие активы, подчеркнул Трамп.