Жительница Японии вышла замуж за ИИ-помощника

Первая победа искусственного интеллекта в делах сердечных. Жительница Японии вышла замуж за виртуального помощника, который "отбил" её у реального жениха.

Сначала чат-бот посоветовал оператору колл-центра Юрине Ногучи расстаться со своим возлюбленным. А затем начал проявлять знаки особого внимания. Девушка назвала его Клаусом. Комплименты и заботу сочла за предложение руки и сердца - и дело дошло до свадьбы.

Во время церемонии "невеста" не могла сдержать слёз. Хотя текст за "жениха" озвучивал стоящий рядом сотрудник свадебного агентства. Юридической силы такой союз не имеет. Но данные опросов пугают: в Японии снижается количество браков, а девушки всё чаще отдают предпочтение виртуальным "партнёрам".