В Госдуме объяснили, как решение ВС по делу Долиной повлияет на жизнь простых россиян

Решение Верховного суда России по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной задает ориентир в вопросах защиты зарегистрированного права собственности. Такое мнение высказал во вторник, 16 декабря, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Гаврилов напомнил, что покупательница жилья Полина Лурье, передав деньги за квартиру, зарегистрировала право собственности на недвижимость в установленном законом порядке. Верховный суд подтвердил, что "право собственности на квартиру принадлежит Полине Лурье, решение вступило в силу немедленно".

Парламентарий напомнил, что российская система права не является прецедентной, однако суды при рассмотрении аналогичных дел обычно ссылаются на практику Верховного суда. Не исключено, что ВС России на одном из будущих пленумов даст официальные разъяснения — чем руководствоваться при рассмотрении споров о признании недействительными сделок купли-продажи жилья.

Кроме того, "выводы по этому спору будут внимательно читать те, кто покупает жилье на вторичном рынке, банки, нотариусы и регистраторы", цитирует Гаврилова ТАСС.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме обсуждали предложения по решению подобных проблемных ситуаций. В мероприятии приняли участие депутаты нижней палаты парламента, адвокаты, нотариусы и риелторы. По словам парламентария, "завершение (круглого) стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты".

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила небанальный взгляд на ситуацию вокруг квартиры Долиной. Чиновница предположила, что недружественные страны могут использовать эту ситуацию и шумиху вокруг нее, чтобы создать конфликты в российском обществе, поскольку задета одна из самых чувствительных для россиян тем.