Надежду Кадышеву довели до слез на сцене: вот что произошло

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что Григорий забрал себе почти все композиции.

Даже на съемки новогоднего шоу 66-летняя артистка приехала в компании мужа и сына. Надежда Никитична отказалась выступать без Григория. Более того, исполнительница хита "Веночек" заранее предупредила, что в зале не должно быть журналистов, а зрителям запрещено снимать ее выступление на мобильные телефоны.

Но несмотря на все капризы звезды, публика встретила ее очень тепло. Кадышева для съемок выбрала яркое платье нежно-розового оттенка, дополнив образ кокошником, колье и крупными серьгами. Выглядела певица великолепно, на ее лице не было и следа усталости. Хотя ходили слухи, что артистка плохо себя чувствует и каждый выход на сцену дается ей с трудом.

Надежда Никитична исполнила один из своих главных хитов — "Широка река", а когда собралась пройти за кулисы, зрители ей не дали. Зал несколько минут аплодировал своей любимице.

"В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача", — рассказали "СтарХиту" на площадке.