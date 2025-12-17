В России предложили ввести новые жесткие правила допуска к соцсетям

В Общественной палате России предложили ввести допуск к социальным сетям только с 16 лет.

Цель - безопасность. Инициатива призвана оградить молодое поколение от травли, экстремизма и вредного влияния в интернете, сообщил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Новые правила будут вводиться постепенно, с учетом возраста пользователей, передает РИА Новости.

Ранее Машаров предлагал ввести доступ к интернет-контенту категории "18+" только по паспорту.

На прошлой неделе Австралия запретила доступ в соцсети детям до 16 лет. Запрет одобрен большинством родителей и защитниками прав детей, но крупные технологические компании и защитники свободы слова решение австралийских властей не поддерживают.