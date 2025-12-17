Врач перечислила симптомы начала гонконгского гриппа

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба.

Его симптомы принципиально не отличаются от других видов гриппа, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Температура поднимается выше 38 градусов. Заболевшие жалуются мышечные и суставные боли, сильную головную боль и болезненность при движении глаз. Также может появиться сухой кашель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении гонконгского гриппа в мире. Этот штамм является доминирующим в России. 13 декабря, стало известно, что два человека погибли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане.