США довели ЕС до слез из-за российских активов

США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России для кредита Украине.

Американская администрация уже оказывала давление на европейские правительства, по крайней мере на те, которые считает дружественными, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран ЕС.

Один из чиновников также признался, что в ходе недавнего обсуждения по российским активам с представителями США ему "хотелось плакать".

После начала военной спецоперации Российские активы, хранящиеся в Европе, были заморожены после начала СВО. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно 210 миллиарда евро. Запад намерен передать эти деньги на поддержку Украины. Но при этом члены Евросоюза никак не могут согласовать конфискацию российских активов — категорически против выступает Бельгия, которая боится, что по завершении украинского конфликта именно ей придется возмещать экспроприированные средства.