Долина после решения Верховного суда явилась на концерт и потребовала к себе особого отношения

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Певице суд отказал в оспаривании сделки. Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Александровны направлено на дополнительное рассмотрение. До вынесения решения о выселении певица сможет проживать в спорной квартире.

На суде артистка не появилась. Ее интересы представлял адвокат. Зато в тот же вечер Долина пришла на запись новогоднего концерта. Артистка осталась профессионалом даже в столь трудный для нее момент. Певица вышла на сцену и спела один из своих хитов.

Правда, как отмечают очевидцы, Долина была в плохом настроении. Ни с кем не общалась, и даже на площадке исполнительницу сопровождала адвокат, которая не позволяла журналистам задавать вопросы о квартире. Более того, Лариса Александровна потребовала к себе особого отношения — отдельную гримерку и четырех охранников.

"Долина вышла на сцену под молчаливые взгляды зрителей, во время выступления из зала послышался свист. После исполнения номера певица спешно покинула помещение, не отвечая на вопросы журналистов", — сообщает "Абзац".