В чем категорически нельзя встречать Новый 2026 год: под запретом эти цвета

Какой цвет главный в наступающем году? И кому стоит выбрать натуральные ткани? Рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр" знает, как привлечь удачу с помощью наряда.

Если мы оденемся, используя астромагию, то мы сможем запустить новый годовой цикл на удачу. Главный цвет года – огненно-красный: от нежно-кораллового до насыщенного бордо или алого. Оранжевые цвета, зеленые, коричневые и сиреневые оттенки. Именно такой наряд поможет вам привлечь удачу и успех в наступающем году.

Лошадь любит все очень стильное, свободное и не перегруженное деталями. Лен, хлопок, бархат, шёлк, атлас и обязательно натуральное кружево. Если вы хотите надеть корсет или топ с вышивкой, они должны быть комфортными и не стеснять движений. Иначе год для вас будет жёсткий и депрессивный.

Формальные, строгие фасоны убираем в шкаф до следующего раза. Лошади этого не понимают.

А для мужчин костюмы природных оттенков с красивыми деталями. Рубашки с запонками и жилетки из натуральных тканей. Добавьте в свой образ натуральные материалы и этнические элементы. Именно такой подход поможет вам задобрить Огненную лошадь и привлечь покровительство ее на весь год.

Под запретом все синие, серебристые и белые цвета. Это цвета воды. Она тушит огонь и противоречит энергетике Красной Огненной лошади. Будьте элегантными, будьте красивыми в новогоднюю ночь. И тогда у вас обязательно все получится.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"