Воздушная тревога звучала этой ночью на территории Украины. Мощные взрывы гремели в Киеве, там начался пожар. Прилёты зафиксированы и в Одессе, а также в Сумской области и оккупированной ВСУ части ДНР. Зачистку блокированных украинских формирований ведут наши войска в Димитрове. Там добивают последние очаги сопротивления. Наступление идёт и на Запорожском участке фронта, бойцы "Восточной" группировки штурмуют Гуляйполе. Большая часть населённого пункта уже под контролем российской армии.

Запорожский фронт дрожит от грохота тяжелых самоходок. Батареи бьют высокоточными снарядами "Краснополь". По ту сторону один за другим взлетают в воздух опорные пункты ВСУ в селе Дорожнянка. Этот, казалось, мощный укрепрайон националисты готовили с 2022 года. Но после серии артиллерийских атак стало ясно, что российские войска сровняют его с землей в считанные дни. Первая линия обороны уже подвалена. И вплотную к противнику подбираются разведчики, вооруженные переносными установками.

Дорожнянка - это южный фланг Гуляйполя. То есть группировка "Восток" прорывается уже в тыл осажденному со всех сторон гарнизону. Штурмовики отбили у противника почти 50 процентов территории. Вот кадры из центра Гуляйполя. Еще вчера он был за бандеровцами. Сегодня их - ни одного. Противник сдается целыми отделениями. Трое выходят из лесополосы. Еще восемь человек - руки за спину - уже под конвоем идут по грунтовке. А вот переодетый в гражданку бандеровец пытался выдать себя за мирного жителя. Но запаниковал, выхватил автомат и был ликвидирован.

А это Димитров. В городе уже идут зачистки. В подвале высотки штурмовики захватили четверых националистов. Жужа, Дед, Прораб и Белый. Это позывные бандеровцев. Они тоже надеялись, что в гражданской одежде их примут за мирных и отпустят. Но на первом же допросе, как говорится, "раскололись". Сдали арсенал - гранатометы, винтовки, бронежилеты, которые прятали в ванной. Выяснилось - это разведгруппа ВСУ. Вот только поняли, что разведку против русских вести уже поздно и бесполезно, поэтому и переоделись. Город почти целиком в руках российских бойцов.

Бросили свои арсеналы и элитные подразделения ударных беспилотников "Птахи Мадьяра". Этот отряд бандеровцев прославился своей жестокостью. Но когда квартал начали сотрясать разрывы авиабомб, даже самые мотивированные поспешили удрать. Оставив все вооружение и десятки, если не сотни дронов. Тех, кто пытался вырваться на мотоциклах, штурмовики тут же "положили". Вот они - на обочинах. Собственно, как таковой штурм города уже завершен. Сегодня идет ликвидация трех, максимум четырех последних очагов. И вряд ли заблокированные националисты смогут продолжать оказывать сопротивление дольше недели.