Собянин: Более 100 видов выплат, компенсаций и льгот доступны москвичам онлайн

Социальное казначейство Москвы помогает оформить выплаты и льготы более чем 5 миллионам горожан. Уникальному центру, которому нет аналогов в стране, уже почти два года. Об этом рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Обращения можно подать онлайн на портале мос.ру. Значительно сократились и сроки обработки заявлений. Среди самых популярных услуг - меры поддержки семей с детьми. Несколько месяцев назад в состав учреждения вошёл городской центр жилищных субсидий, что позволило быстрее оформлять льготы на оплату коммунальных услуг. Кроме того, в рамках сервиса "Не выходя из дома" москвичи могут получить онлайн консультацию специалиста - в среднем за 15 минут.