В Москве прошло заседание советов по делам национальностей и региональных землячеств

В Москве прошло итоговое совместное заседание советов по делам национальностей и региональных землячеств. Собравшиеся подвели итоги работы в уходящем году и обсудили планы.

Так, был рассмотрен проект стратегии национальной политики столицы до 2036 года. Он составлен с учётом изменений, которые были внесены в аналогичный федеральный документ. Ещё одна тема - 25 лет с момента создания Московского координационного совета региональных землячеств. За это время он объединил уже 100 организаций.

"И национальные культурные автономии, и общественные национальные организации, и землячества, и казачьи организации вносят заметный вклад в укрепление единства, дружбы и в городе Москве. И, конечно, сделают всё, чтобы и в будущем году москвичи чувствовали себя комфортно", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.