Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Рафаэля Фархутдинова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-месячного Рафаэля Фархутдинова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика редкий смертельный диагноз - остеопетроз. Кости становятся плотными, при этом очень хрупкими. Начинают сдавливать жизненно-важные органы. Спасти ребёнка может только срочная пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы дорогие сопроводительные лекарства. И теперь у семьи есть деньги. С вашей помощью удалось собрать более трёх с половиной миллионов рублей. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

