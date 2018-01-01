Как проходит реставрация Ханского дворца в Бахчисарае

Работы про реставрации Ханского дворца в Бахчисарае завершатся в 2027 году. Из 16 объектов архитектурного ансамбля 12 уже завершены, теперь специалистам предстоит восстановить главный и графский корпуса, сады и парковые сооружения. Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры спасают от разрушения, стараясь сохранить даже сильно повреждённые конструкции.

Соколиную башню больше не окружают строительные леса, рядом открыл свои двери гарем, где воссозданы интерьеры богатого крымско-татарского жилища. Завершены работы в библиотеке и конюшне. Ансамбль ханского дворца в Бахчисарае постепенно обретает первозданный вид.

"Из 16 объектов 12 объектов завершены или находятся в стадии приемки. На 4 объектах - "Главный корпус", "Графский корпус", "Ханская кухня" и "Сады и парковые сооружения" - проводятся ремонтно- реставрационные работы", - сообщила Ольга Воробьёва, заместитель министра культуры Крыма.

Последняя реставрация здесь проводилась более полувека назад. Часть помещений была закрыта для посетителей. Многие здания находились в аварийном состоянии. Прогнили балки, протекала крыша. Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры не просто восстанавливают – спасают от разрушения. Сохранить пытаются даже сильно поврежденные деревянные конструкции и лопнувшую черепицу.

"Делается протезирование, делается инъецирование. Мы идем путем и реставрации, и воссоздания в тех случаях, когда уже реставрировать и сохранить первоначальный вид и материал невозможно", - сообщила Наталья Коротаева, директор ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений в сфере культуры".

Завершаются работы в летней беседке. Реставраторам пришлось пересобрать резной потолок, заменив ржавые гвозди. Со стен смыли краску советского периода, под которой обнаружили оригинальную роспись.

Кипит работа и в главном корпусе, в комнатах, где останавливалась Екатерина Великая во время Таврического вояжа. Восточное убранство этих помещений она не видела – Потемкин считал их недостаточно роскошными для императрицы и серьезно переделал интерьеры.

Только после того, как Крым вошел в состав Российской империи, во дворце провели более 20 ремонтов. Помещения не отапливались, отсюда трещины на стенах.

"Данная штукатурка полностью известково-песчаная, аутентичная, старинная, в ней вместо фиброволокна в древности использовалась баранья шерсть, и мы стараемся по максимуму сохранять технологии, конечно, мы не стрижем барашков, но мы пользуемся известью, песком", - отметил Станислав Фомич, художник- реставратор.

Вновь открытые фрагменты из прошлых эпох сохранят и сделают частью новой экспозиции.

Работы ведутся с 2018 года. Сроки сдвигались из-за масштабных археологических раскопок. Впервые ученые исследовали каждый метр грунта на территории комплекса. Одно из последних открытий – бани, расположенные на территории персидского сада.

Высокие стены, мощный фундамент – баня сохранилась хорошо, говорят археологи. Уцелели даже фрагменты декоративной штукатурки, мраморных полов, системы водоснабжения и отопления. Уже в те года здесь была смонтирована система теплого пола.

Предположительно, бани были разрушены в ходе Русско-турецкой войны в первой половине 18 века. За 50 лет до приезда Екатериной Великой. Археологический памятник станет новым объектом экспозиции музея-заповедника. Старую кладку расчистят и укрепят, рядом создадут смотровую площадку для туристов. Полностью реставрацию дворцового комплекса планируют завершить в конце 2027 года.