Пара русскоязычных иммигрантов и переселенец из СССР Реувен Моррисон, которые пытались остановить террористов в Сиднее и стали их первыми жертвами, являются настоящими героями. Такое заявление сделал глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

Политик отдал дань уважения Борису и Софии Гурман — мужчина попытался остановить одного из террористов, когда тот выходил из машины. Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить преступление. Все они были убиты террористами.

Как подчеркнул Альбанезе, которого цитирует Sky News Australia, эти люди — "австралийские герои".

14 декабря двое мужчин устроили террористический акт в Сиднее — они открыли огонь по представителям еврейской общины на церемонии зажигания ханукальных свечей. Погибли 15 человек, десятки пострадали. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй отправился в реанимацию.

Власти Израиля после трагедии объявили, что предупреждала Австралию о рисках такого нападения, однако сигналы были проигнорированы. Тель-Авив изъявил опасения в связи с тем, что теракт может повториться в других странах. По этой причине Совет национальной безопасности Израиля призвал сограждан к максимальной осторожности.