ЦБ на заседании 19 декабря может опустить ключевую ставку

Банк России на ближайшем заседании в пятницу, 19 декабря, понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%.

Инфляция опускается по итогам ноября ниже прогнозов регулятора, сообщили опрошенные ТАСС аналитики.

Кроме того, крепкий рубль давит на валютные доходы бюджета, а инфляционные ожидания остаются повышенными, отметили эксперты.

Такого же мнения придерживается председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он тоже ожидает снижение ключевой ставки на 0,5 п.п.

"Я внимательно слежу за инфляционными процессами и вижу, что несмотря на инфляционные ожидания, вызванные налоговыми решениями, инфляция продолжает снижаться довольно быстрыми темпами", - отметил он.

В октябре ЦБ снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд - на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.