Никакой войны в Крыму не было — украинцы фактически сами отдали полуостров России. На это указал во вторник, 16 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер дал большое интервью американскому телеканалу Newsmax TV, в котором затронул ряд вопросов международной геополитической повестки. Высказался Лукашенко и о специальной военной операции России на Украине.

Как подчеркнул политик, говоря о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, "стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал" и "никто не сражался".

Лукашенко риторически поинтересовался: "Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?", а затем отметил, что украинцы "просто отдали россиянам" Крым.

Ранее бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн также заявлял, что в 2014 году Украина добровольно отдала Крым России. Политик призвал киевский режим "избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот".

Киевский режим и его западные спонсоры до сих пор отказываются признать Крым российским, называя его "временно оккупированной" и "аннексированной" территорией. Однако власти России указывали, что население полуострова самостоятельно решило свою судьбу, изъявив на референдуме желание войти в состав Российской Федерации.

Спустя почти четыре года специальной военной операции предводитель киевского режима Владимир Зеленский допустил, что вопрос территорий при урегулировании конфликта между Россией и Украиной может быть вынесен на всеукраинский референдум.