Верховный суд назвал свой следующий шаг в связи с делом о квартире Долиной

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Об этом рассказали в среду, 17 декабря, в пресс-службе ВС России.

Днем ранее Верховный суд вынес решение по жалобе Полины Лурье, которая купила квартиру у певицы Ларисы Долиной. Покупательница передала все оговоренные деньги, оформила право собственности на жилье в надлежащем порядке. Однако артистка заявила, что стала жертвой мошенников и отказалась освобождать квартиру, не вернув при этом полученные за нее деньги. Суды назвали ее действия законными, а Полине Лурье предложили взыскать ущерб с мошенников. Под давлением общественного мнения Долина заявила, что вернет покупательнице деньги, но не сразу и частями. Лурье продолжала настаивать на получении квартиры и дошла до Верховного суда — он принял сторону покупательницы.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, сообщает "Интерфакс".

Этому предшествовало заявление главы профильного думского комитета Сергея Гаврилова о том, что выводы Верховного суда по этой тяжбе "будут внимательно читать те, кто покупает жилье на вторичном рынке, банки, нотариусы и регистраторы". Парламентарий подчеркнул, что решение ВС России в пользу покупательницы задало ориентир в вопросах защиты зарегистрированного права собственности.

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) в своем правовом заключении по делу о квартире Ларисы Долиной заявила о грубой ошибке судебных инстанций, не взыскавших денежные средства с продавца при возвращении ему квартиры. В итоге в распоряжении артистки остались и деньги, и недвижимость, а покупательница лишилась средств, но не получила жилье.