Учения с "Ярсами" прошли в Сибири

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Сибири вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках плановых учений. Об этом рассказали в среду, 17 декабря, в Министерстве обороны России.

Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша. В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач и вводных, в том числе технических.

Для обеспечения боевого охранения ПГРК в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах применялись БПЛА самолетного типа "Элерон", цитирует сообщение ведомства ТАСС.

"Ярсы" составляют основу российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — главного компонента стратегических ядерных сил нашего государства. По сравнению с "Тополями" у новых комплексов более мощные ракеты, снабженные управляемым боевым блоком. Это обеспечивает возможность маневрирования в полете.

В октябре российское Министерство обороны продемонстрировало кадры с тренировки стратегических ядерных сил, которую провел президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин. В тренировке участвовал и стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс". При этом подчеркивалось, что это, согласно ядерной доктрине России, средство не нападения, а сдерживания агрессии противника.