В Сочи задержали отца и дочь, планировавших уехать воевать за Украину

В Сочи задержали граждан России, подозреваемых в подготовке к участию в боевых действиях на стороне Украины.

Задержание проводили сотрудники ФСБ России совместно с Службой государственной безопасности Абхазии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Установлено, что отец и дочь по собственной инициативе установили контакт с представителями запрещенной структуры через Telegram. Получив задание, они собирали информацию о действующих российских военнослужащих и параллельно готовились к выезду на Украину, чтобы воевать против России.

Возбуждены уголовные дела по признакам покушения и участия в деятельности террористической организации расследование продолжается.