Путин исполнил два детских желания перед "Прямой линией"

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией.

11-летний Владимир, увлекающийся дзюдо, получил в подарок от президента синее кимоно.

"Удивительное чувство - сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит", - поделился впечатлениями Владимир.

А мальчик Егор из Алтайского края полетал на сверхлегком самолете, передает "Россия 24".

"Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить свою мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто", - рассказал Егор.

Программа "Итоги года", совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. Начало – в 12:00. На настоящему моменту поступило более 1,6 миллиона обращений от россиян.