В Госдуме предложили полностью списывать ипотеку за четвертого ребенка

В России необходимо рассмотреть возможность списания семье долга по ипотечному кредиту после рождения четвертого ребенка. Такое мнение высказала в среду, 17 декабря, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

По словам парламентария, "необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка", а "с рождением четвертого — полное списание".

Также Останина отметила, что семейную ипотеку на выгодных условиях необходимо распространить на большее число регионов. Поскольку взять такой кредит по ставке 2% можно лишь в селе и на Дальнем Востоке, действенность программы невысока. Например, в сельской местности "люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры", сообщает "Лента.ру".

Жилищный вопрос для многих россиян стоит остро и нередко оказывается помехой для принятия решения о рождении детей. Чтобы помочь гражданам, в России ввели семейную ипотеку. Однако, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, действующие условия этой программы не помогают решению демографической проблемы.

Замглавы российского кабмина Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркивала, что это очень серьезная проблема и большой вызов. Федеральное правительство совместно с министерствами строительства и финансов обдумывают различные меры с точки зрения модернизации семейной ипотеки.