Захарова дополнила совет Лукашенко о "спящем медведе"

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила совет президента Беларуси Александра Лукашенко быть осмотрительнее в отношениях с Россией и "не будить спящего медведя".

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, "хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?"

Захарова напомнила, что имелись все возможности для сотрудничества России и Западной Европы, однако западные политики отмели их и выбрали путь конфронтации и конфликтов с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной период недовольства Россией сравнил нашу страну с бумажным тигром. В ответ в Кремле подчеркнули, что Россия, скорее, медведь, а не тигр, но бумажных медведей не бывает.

Сравнение с животными применительно к геополитике использовал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В августе политик предупреждал, что независимо от того, о чем договорятся Москва и Вашингтон, Украина в любом случае несет потери: "Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава" (цитата по РБК).