Роспотребнадзор опроверг фейк об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Публикации ряда средств массовой информации о якобы разразившейся в Московской области эпидемии гонконгского гриппа не соответствуют действительности. Об этом рассказали в среду, 17 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как заявила пресс-служба ведомства в связи с появлением в электронных СМИ информации об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье", подобные публикации — фейк, сообщает РИА Новости.

В то же время в областном Министерстве здравоохранения рассказали, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, уровень заболеваемости остается ниже порога на 59%.

Днем ранее Роспотребнадзор сообщал, что летальные случаи от гриппа единичны, причем их гораздо меньше, чем в прошлые годы. Большинство случаев заболевания гриппом — легкие и средней тяжести, на них приходится 99,5% всех диагнозов.

Департамента здравоохранения столицы отмечал, что Москва уже прошла пик заболеваемости ОРВИ и гриппа. В 2025 году сезон традиционных для осени инфекций начался раньше обычного, всем горожанам была оказана своевременная помощь. Однако тех, которым потребовалась госпитализация, оказалось в 2,5 раза меньше, чем еще два года назад — именно тогда в России циркулировал так называемый гонконгский грипп.