Евросоюзу грозит коллапс из-за возможного снижения рейтинга Euroclear — бельгийского депозитария, в котором аккумулированы замороженные российские активы. Об этом предупредил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Комментарий Дмитриева последовал за решением агентства Fitch Ratings внести Euroclear в список компаний с негативным прогнозом. Это произошло на фоне планов Европы конфисковать российские активы для передачи киевскому режиму.

Глава РФПИ отметил в социальной сети Х, что так и начинается коллапс: "После понижения рейтинга инвесторы начнут переводить денежные средства в более выгодные юрисдикции".

Однако "Европейская комиссия любит членовредительство", резюмировал Кирилл Дмитриев.

Ранее Банк России инициировал судебную процедуру защиты своих интересов. Регулятор подал в суд на международный клиринговый центр Euroclear из-за замороженных активов. Сумма иска превышает 18 триллионов рублей — это не только стоимость блокированных средств и ценных бумаг, но также упущенная выгода.

При этом польский премьер Дональд Туск рассказал, что Соединенные Штаты призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине и "не ставить ситуацию на острие ножа", поскольку "сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги".