В Ростовской области предотвратили теракт в колонии

Силовики предотвратили теракт в ростовской колонии, его готовили заключенные-мигранты.

Установлено, что заключенные из стран Средней Азии подготовили план по захвату заложников и поджога здания, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Все подозреваемые являлись сторонниками запрещенной в России организации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

На прошлой неделе в Подмосковье задержали трех мигрантов, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами и намеревались устроить теракт на территории России. Российские силовики не позволили мигрантам довести свой замысел до конца, фигуранты задержаны.