Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Больницы 52 с 70-летием медучреждения. Минувшим летом за высокий уровень она получила статус клинического научно-исследовательского центра.

Как рассказал глава города в мессенджере "Макс", с начала года в стационаре прошли лечение почти 80 тысяч пациентов, проведено больше полумиллиона амбулаторных приёмов, а ещё на свет появилось около пяти тысяч новорождённых.

Некоторые операции, проведённые здесь, являются уникальными. Так, в 16 году врачи-урологи первыми в стране и вторыми в мире сделали лапароскопическое удаление донорской почки.

Сейчас на территории центра идёт строительство нового корпуса, который объединит роддом, большую часть стационарных и амбулаторных отделений. Он должен быть готов к 27 году.