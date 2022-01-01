Москва помогает развиваться отечественным предприятиям

Москва стала флагманом российской промышленности. Кассы самообслуживания и информационные терминалы, препараты от ревматоидного артрита и иммунологических заболеваний. Все это лишь малая часть того, что производится в столице. Как город помогает развиваться отечественным предприятиям?

Специалисты "САГА Технологии" говорят, все начинается с листа металла. Здесь на участке лазерной резки стартует изготовление отечественных банкоматов. Сварка, зачистка, покраска и установка оперативной системы. Наладить производство полного цикла было не просто. Но в условиях санкций российские компании доказали - делают и не хуже зарубежных.

"Первые российские банкоматы, появившиеся в реестре Министерства промышленной торговли, это были именно российские банкоматы САГА. Это состоялось летом 2022 года. На сегодняшний день возможности у нас от 300 до 500 банкоматов в месяц собирать и поставлять кредитным организациям", - рассказала Оксана Калашникова, коммерческий директор компании "САГА Технологии".

Количество промышленных предприятий в столице постоянно растет. "САГА Технологии" - один из лидеров банковского и финтехоборудования, который выпускает сотни моделей и модификаций разных устройств, начиная от информационных терминалов и заканчивая кассами самообслуживания. Эта компания, как и многие другие, нарастили свои мощности благодаря цифровизации производств. Так жители получают новые высокооплачиваемые рабочие места, а промышленные предприятия бесперебойно поставляют нужную продукцию городу.

"Центром развития кадрового инженерного потенциала является особая экономическая зона "Технополис Москва". НИУ МИЕД - один из лидеров высшего технологического образования в России, является опорным вузом в столичной особо экономической зоне. Это позволяет кооперироваться науке и промышленности, делая более эффективной подготовку инженерных кадров. С 22 года свыше 1600 студентов стали участниками проекта", - отметил Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Правительство Москвы вместе с особой экономической зоной "Технополис Москва" предоставляет бизнесу готовую современную инфраструктуру для запуска предприятий и экономические льготы. Это позволяет сосредоточиться на выпуске и улучшении продукции, а не терять время на организацию рабочего процесса.

Взамен город получает от бизнеса инвестиции для развития промышленности. Фармацевтическая компания "Р-Фарм" заключила с городом уже 3 подобных контракта.

"Взаимовыгодное сотрудничество с городом позволило нам расширить производство, запустить новые препараты, которые далее будут поставляться на нужды города и лечебных учреждений. Наша компания имеет соглашение с разными учебными заведениями для проведения практик и стажировок. В текущем году приняли порядка 30 таких студентов", - отметил Станислав Чугреев, генеральный директор "Спутник Технополис" группы "Р-Фарм".

Столица - лидер и фармацевтической отрасли страны. Здесь разрабатывают и производят уникальные инновационные препараты.

"Спутник Технополис" - производственная площадка группы компании "Р-Фарм", производит препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе ремотоидного артрита", - сообщил Станислав Чугреев.

Сегодня Москва - флагман промышленного развития, на чьи доходы и решения ориентируются регионы. В рамках программы стимулирования создания мест труда в столице к 2030 году появится еще не менее 30 новых промышленных объектов.