Прикоснуться к искусству в прямом смысле этого слова. В музее Москвы появились тактильные копии экспонатов. Теперь и слабовидящие посетители смогут насладиться выставкой. Какая на ощупь картина Айвазовского? И что такое тифлокомментарий?

В левой части виден Новодевичий монастырь, а в правой белыми стенами сверкает Кремль. И перед ним строящийся краснокирпичный, еще пока не побеленный Храм Христа Спасителя стоит без купола.

Пейзаж Ивана Айвазовского обрел объем и четкие формы. Это попытка, казалось бы, невозможного: перевести на язык тактильных ощущений живопись. Да еще такую масштабную, как "Вид на Москву с Воробьевых гор". Помимо буквенного, есть описание шрифтом Брайля и тифлокомментарий, который запускается через NFC-метку, если к ней поднести телефон.

Теперь у Музея Москвы, помимо зрителей и слушателей, появились "ощущатели". Которым важна не только композиция, но и цвет.

"Очень много сейчас людей, которые потеряли зрение в зрелом возрасте. И для них очень важно уточнять, что передний план, например, темно-зеленый, впереди такие вот охристые, песчаные, светло-желтые оттенки, что стволы сосен такого насыщенно-красно-коричневого цвета. Небо очень нежного желто-голубого оттенка, переходящего в бледно-голубой. Все это создает ощущение абсолютного умиротворения, спокойствия", - рассказала Полина Жураковская, старший научный сотрудник, куратор Музея Москвы.

Музей Москвы стал одним из десяти победителей грантового конкурса фонда "Искусство, наука и спорт". И здесь появились четыре тактильных копии экспонатов. Золотая накладка в виде лотоса - самая древняя и крошечная.

"Накладка эта, скорее всего, с княжеской одежды. Скорее всего, она скрепляла плащ, либо сбруи коня. Это накладка 14 века, она сделана из золота и выполнена она в очень сложной технике скани к зерни. Но пройти очень легко мимо этого экспоната", - пояснила Полина Жураковская.

В мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу над каждым объектом работала целая команда: скульпторы, дизайнеры, ювелиры, живописцы, фрезеровщики. Мастера подбирали технологии и материалы.

"Иногда это пластик, иногда это дерево, иногда это бронза, иногда это нержавеющая сталь. Это очень разные материалы, и каждый раз это такой поиск, решение, какой же выбрать лучше для того или иного экспоната", - рассказал Михаил Шу, руководитель мастерской тактильных макетов Шу.

Масштаб тоже часто отличается от оригинального - чтобы произведение можно было "увидеть" кончиками пальцев. "Удобно смотреть модель, которая будет не меньше ладони, пальца и не больше обхвата рук", - отметила Ольга Шу, руководитель-сооснователь мастерской тактильных макетов Шу.

Тактильные копии передают малейшие шероховатости и даже утраты - как на этом ангеле 18 века. В русском православии скульптура не получила широкого распространения, поэтому каждая фигура - большая редкость. Раньше их называли "резными образами".

Экспозиция рассказывает о прошлом столицы через жизнь обычных горожан. На московских улицах можно было встретить, например, сбитенщика. Все детали - большой чайник и связка калачей - теперь на расстоянии вытянутой руки.