Флагманскую лыжную трассу в Москве покрывают искусственным снегом

13 километров настоящей зимы. На юго-востоке Москвы заканчивают покрывать искусственным снегом флагманскую лыжную трассу.

За правильное полотно, неподвластное настроению погоды, отвечают эти пушки - их установили по всему маршруту. Распыляя воду и сжатый воздух через форсунки, современная техника превращает влагу в снег при температуре ниже нуля.

Сейчас пушки "молчат", поскольку на улице опять "плюс". Но в парке 850-летия Москвы подготовили снежную массу заранее. А ратраки делают покрытие идеальным. На трассе уже становили раздевалки, пункты проката и питания, есть понятная навигация. Сейчас закачивают последние петли.