Соединенные Штаты могут ввести новые антироссийские санкции, если мирная сделка по Украине сорвется.

Об этом в среду, 17 декабря, узнало агентство Bloomberg. Новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. В них пойдет речь о теневом флоте, который якобы задействован в перевозках российской нефти. Санкции также затронут трейдеров, занимающихся операциями с энергоресурсами.

Ранее Белый дом потребовал от киевского режима принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта с Россией.

В настоящий момент по мирному соглашению уже решено более 90% вопросов. Не исключено, что консенсус может быть достигнут уже в выходные.