Мошенники начали красть данные и деньги под предлогом эпидемии гонконгского гриппа

Мошенники запугивают россиян "эпидемией гонконгского гриппа", чтобы выманить у них данные для входа на портал "Госуслуги" и затем похитить деньги. На новую схему обратили внимание эксперты по защите данных.

Как рассказал заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Илья Александров, мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. Влияние социальной инженерии начинается еще до того, как злоумышленник связался с потенциальной жертвой.

Преступники звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник, пугают жертв "эпидемией гонконгского гриппа" и похищают данные для входа на "Госуслуги". На втором этапе мошеннической схемы жертве звонят псевдосотрудники силовых ведомств для кражи денег, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам под предлогом замены домофона более 14 миллионов рублей. Почти четыре месяца пожилой женщине звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они убедили пенсионерку снять со счетов крупную сумму денег и передать ее курьеру.

Кроме того, мошенники стали чаще рассылать россиянам очередные "официальные документы", на этот раз — якобы от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. В МВД рассказали, как отличить фейки и что предпринять в случае их получения.