Песков отреагировал на угрозу новых санкций США

Любые санкции вредят налаживанию отношений между государствами. Так отреагировал в среду, 17 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на публикации о возможности введения властями США новых антироссийских рестрикций.

Источники утверждают, что американские власти готовы ввести новые ограничительные меры в отношении России, если диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине сорвется.

Как отметил Песков, в Кремле пока не видели сообщений о возможности новых санкций со стороны Соединенных Штатов, но осведомлены о наличии подобных планов "в ряде кабинетов в Вашингтоне". Однако очевидно, что "любые санкции вредят делу налаживания отношений", цитирует политика ТАСС.

На безрезультативность антироссийских санкций указывают уже и в Европе. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Запад своими санкциями поставил на колени собственные экономики, а не Россию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что Москва и Будапешт должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением и обсудить сотрудничество в период после санкций. По мнению дипломата, после завершения конфликта на Украине мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло — тогда в международных торговых отношениях откроются новые огромные возможности.