Кремль допустил обсуждение нахождения на Украине иностранных военных

Россия уже не раз высказывала свою позицию по идее размещения западных военных на Украине. Об этом напомнил в среду, 17 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, эта позиция последовательна и понятна: никаких иностранных контингентов на украинской территории быть не должно.

Вместе с тем, говоря об идее "коалиции желающих" направить на Украину военных после заключения мирного договора — якобы для мониторинга соблюдения режима прекращения огня — Дмитрий Песков отметил, что это "предмет для обсуждения", сообщает "Интерфакс".

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Дании Лёкке Расмуссен заявил о готовности Копенгагена отправить датские войска на территорию Украины. МИД России в ответ предложил Дании подумать над защитой Гренландии, открытый интерес к которой проявили Соединенные Штаты.

При этом бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами тем, что в европейских странах "избиратели не хотят об этом слышать", к тому же затраты на отправку западных военных на Украину будут чрезмерными и беспрецедентными.